colico la secessione sul referendum parola al ministero

Il dibattito sulla possibile secessione di Colico torna alla ribalta, con un referendum che potrebbe decidere il destino della città. La proposta, sostenuta sia da politici di sinistra che di destra, ha raccolto un ampio consenso tra i cittadini, tramite oltre duemila firme. Ora, la parola passa al ministero: sarà il momento di ascoltare le voci di chi desidera decidere il proprio futuro.

Un referendum per lasciare ai cittadini di Colico la scelta se restare in provincia di Lecco, oppure passare a quella di Sondrio. Lo sollecitano i consiglieri regionali, di sinistra con il dem Gian Mario Fragomeli, e di destra, come il fratello d'Italia Giacomo Zamperini, che hanno approvato una legge ad hoc. E lo chiedono anche i lealisti del comitato Colico resta a Lecco, che hanno raccolto 2mila firma contro l'ipotesi di secessione. Il sindaco Monica Gilardi, che non nasconde le sue simpatie per i valtellinesi, però prende tempo e attende che da Roma le rispondano sulla possibilità o meno di indire una consultazione popolare in merito e che le indichino pure a chi eventualmente spetterebbe indirla.