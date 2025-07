i paesi baltici stanno preparando una nuova rete di protezione dai droni russi

I paesi baltici si preparano a rafforzare la loro difesa con una rete innovativa contro i droni russi, segnando un cambio strategico cruciale. L’Estonia, in prima linea, sta sviluppando un sistema intelligente e automatizzato che trasforma il confine di quasi 300 km tra foreste e stagni ghiacciati nella prima barriera invisibile di deterrenza. La Polizia e la Guardia di Frontiera estoni stanno puntando su tecnologia avanzata per proteggere la sovranità nazionale e garantirne la sicurezza futura.

