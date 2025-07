Parlamento europeo Lezione per 2 consiglieri

La summer school "Tutta un’altra Europa" si è appena conclusa, lasciando un segno profondo nel cuore di 300 giovani cittadini italiani. Promossa dalla delegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, ha rappresentato un’occasione unica di confronto e formazione sulle sfide europee. Tra i partecipanti, due promettenti consiglieri comunali del Valdarno: Benedetta Bidini, già attiva nell'amministrazione di San Giovanni. La loro esperienza si tradurrà in azioni concrete per un futuro più partecipativo e inclusivo.

Si è conclusa il 28 giugno la summer school "Tutta un’altra Europa. Giornate di Politica", promossa dalla delegazione del Partito Democratico al Parlamento europeo, che ha coinvolto 300 giovani under 30 provenienti da ogni regione italiana, selezionati tra attivisti, amministratori locali, studenti e membri della società civile. Tra loro anche due giovani consiglieri comunali del Valdarno: Benedetta Bidini, che siede nell’assise di San Giovanni e Samuele Cuzzoni, eletto tra i banchi del parlamentino di Montevarchi. Per quattro giorni, i partecipanti si sono immersi nel cuore dell’Europa, con un fitto programma di assemblee plenarie, workshop tematici e laboratori partecipativi, che hanno affrontato temi cruciali come la transizione ecologica e digitale, il lavoro e i diritti sociali, la lotta alle disuguaglianze, l’impegno per la pace, il ruolo dell’ Unione Europea nello scenario geopolitico internazionale e la sfida democratica del 2024. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parlamento europeo. Lezione per 2 consiglieri

