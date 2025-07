Omicidio per le cuffiette Condannato a 27 anni Il pm ne aveva chiesti 20

Un episodio drammatico scuote Rozzano, alle porte di Milano: un giovane, coinvolto in un omicidio legato a cuffiette, è stato condannato a 27 anni di reclusione, nonostante la richiesta del pm di 20. La giudice ha sottolineato la complessità del contesto di provenienza del ragazzo, tra violenza cronica e norme di comportamento periferiche, dipingendo un'immagine di smarrimento e circostanze difficili che hanno segnato quella tragica notte.

Nel quantificare la pena la pm, magistrato in tirocinio alla Procura di Milano ai suoi esordi in aula con un caso di omicidio, ha chiesto anche di "considerare la giovane età e il contesto in cui è cresciuto" Daniele Rezza, ossia la città di Rozzano, alle porte di Milano, tra "violenza cronica" e un "codice di comportamento consueto in zone di periferia". Ha dipinto un ragazzo "smarrito", che quella notte "uscì di casa in uno stato di disorientamento", senza una famiglia in grado di costituire un "punto di riferimento", concludendo la requisitoria con la richiesta di condannarlo a vent’anni di reclusione, con le attenuanti generiche ed escludendo tutte le aggravanti, anche quella dei futili motivi. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Omicidio per le cuffiette. Condannato a 27 anni. Il pm ne aveva chiesti 20

