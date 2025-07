Rischio ludopatia Attivo lo sportello per aiutare le famiglie

Attivo anche a Sesto il nuovo servizio 'Tilt-off' che offre supporto alle famiglie e alle persone a rischio ludopatia. Lo sportello, realizzato da Cat Cooperativa Sociale e Arci Firenze, è aperto ogni mercoledì dalle 16 alle 18 nel presidio sanitario Asl di via Gramsci (stanza 4) e vuole offrire un luogo sicuro e accogliente in cui sarà possibile confrontarsi con operatori esperti, ricevere consulenze personalizzate e essere orientati ai servizi di cura del territorio. L'obiettivo dichiarato è prevenire e contrastare i rischi legati al disturbo da gioco d'azzardo, favorendo l'accesso tempestivo a percorsi di aiuto e supporto.

