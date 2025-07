Casale Cineforum al rush finale Ultima serata con Ferri e Trincia Al via le prenotazioni per il pic-nic

Non perdete l'ultima emozionante serata del Casale Cineforum, che si avvicina al gran finale con ospiti d’eccezione come Ferri e Trincia. Mercoledì prossimo, alle 19, Villa Manusardi si trasformerà in un suggestivo teatro all’aperto, inaugurando il nuovo format con una cena pic-nic tra amici. Prenotate subito il vostro posto e vivete un’esperienza unica tra cinema, dibattiti e momenti di convivialità immersi nel verde!

Appuntamento a Villa Manusardi per la quarta e ultima serata del Casale Cineforum. La rassegna si prepara infatti a chiudere in bellezza con gli appuntamenti in programma mercoledì prossimo, a partire dalle 19. La manifestazione si sposterà così dalla sede tradizionale di Piazza Cavalli con una leggera modifica del format. Il dibattito con gli ospiti e la visione del film saranno infatti preceduti questa volta anche da una cena pic-nic nel verde del parco. L’appuntamento serale ospiterà il giornalista e podcaster Pablo Trincia e la regista imolese Margherita Ferri il cui film "Zen sul ghiaccio sottile" verrà proiettato alle 22. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Casale Cineforum al rush finale. Ultima serata con Ferri e Trincia. Al via le prenotazioni per il pic-nic

In questa notizia si parla di: casale - cineforum - ultima - serata

Casale Cineforum. Da Messner alla Ferri. La rassegna punta sui grandi personaggi - Preparati a un’estate all’insegna della cultura e dell’ispirazione: Casale Cineforum 2025 torna con la sua sesta edizione, elevando ancora di più il livello con protagonisti di fama nazionale.

Doppio ospite per la quarta ed ultima serata del Casale Cineforum, nell'ambito del pic-nic che organizzeremo presso il parco di Villa Manusardi il prossimo mercoledì 09 luglio: Pablo Trincia ? Margherita JJ Ferri ? Seguite i nostri canali social Facebook Vai su Facebook

Casale Cineforum al rush finale. Ultima serata con Ferri e Trincia. Al via le prenotazioni per il pic-nic; Sorpresa al Casale Cineforum: Veltroni dà forfait, lunedì ci sarà Daria Bignardi; Casale Cineforum, cambio di programma: Daria Bignardi al posto di Veltroni.

Casale Cineforum al rush finale. Ultima serata con Ferri e Trincia. Al via le prenotazioni per il pic-nic - L’appuntamento serale ospiterà il giornalista e podcaster Pablo Trincia e la regista imolese Margherita Ferri il cui film "Zen sul ghiaccio sottile" verrà proiettato alle 22. Scrive ilrestodelcarlino.it

Il Casale Cineforum va a gonfie vele. Oltre 700 persone per la Bignardi - Pienone per il dibattito focalizzato sull’attuale situazione delle carceri italiane: "Un problema della società". Secondo msn.com