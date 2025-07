Ecco il piano anti smog Il Comune mette 190mila euro

Dopo quasi un anno di attese, Ancona dà il via alla seconda fase del suo Piano anti smog, con un investimento di 190mila euro. L’incarico al professor Bonifazi e all’ARPAM segna un passo importante verso un ambiente più pulito e sostenibile. Un impegno concreto che promette di fare la differenza nella lotta all’inquinamento: ora si tratta di trasformare le parole in azioni tangibili per la salute dei cittadini.

Dal professor Bonifazi all’Arpam: l’amministrazione comunale firma ufficialmente l’incarico di collaborazione per l’avvio della seconda fase del Piano per contrastare l’inquinamento ambientale di Ancona. Ci sono voluti mesi, praticamente quasi un anno, ma alla fine le risorse che Palazzo del Popolo aveva messo a disposizione dell’ex allergologo di Torrette (per l’operatività, il suo incarico era praticamente gratuito) sono state messe a bilancio. Si tratta di una cifra che si aggira attorno ai 190mila euro, divise in parti uguali nel triennio 2025-2027. Il PIA 2 (Piano inquinamento ambientale) è dunque pronto a partire con la supervisione dell’Agenzia regionale per l’ambiente delle Marche e si baserà su un gruppo di progetto e su una cabina di regia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ecco il piano anti smog. Il Comune mette 190mila euro

In questa notizia si parla di: 190mila - piano - euro - ecco

Ecco il piano anti smog. Il Comune mette 190mila euro; Btp Italia, la raccolta retail chiude a 6,5 miliardi: ecco chi ha comprato il bond indicizzato all’inflazione; I giornali di Elkann ai francesi? Ecco cosa c'è di vero (e cosa sta per succedere).

Ecco il piano anti smog. Il Comune mette 190mila euro - Il cosiddetto Pia 2 è pronto a partire con la supervisione dell’Arpam. Da msn.com

Rendiconto 2024: avanzano 416mila euro. Blindati 190mila euro per redigere il Pug - Il Resto del Carlino - Nelle spese vincolate sono stati inseriti 190mila euro per la redazione del nuovo Pug (Piano urbanistico generale), e la quota a carico del Comune per l’intervento di riqualificazione della ... Scrive ilrestodelcarlino.it