Furgoni ponteggi e auto messi all’asta dalla Provincia

È compito della Provincia, nell’espletamento delle proprie funzioni, garantire trasparenza e opportunità a chi desidera aggiudicarsi beni utili per attività commerciali e lavori pubblici. La recente asta comprende furgoni, auto, lame spartineve, spargisale e ponteggi, offrendo una vasta gamma di strumenti a prezzi competitivi. Non perdere questa occasione: le offerte scadono il 10 luglio alle 9, ma potrebbe esserci una proroga. Approfitta ora!

Furgoni, auto, ma anche lame spartineve, spargisale e ponteggi per lavori edili. La Provincia ha messo all’asta un pacchetto di automezzi e beni mobili non più utilizzati. Si tratta di 25 lotti per un importo complessivo a base d’asta pari a 46.600 euro. Per presentare le offerte c’è tempo fino al 10 luglio, alle 9, ma l’ente sta valutando una proroga della scadenza. "È compito della Provincia, nell’espletamento delle proprie funzioni istituzionali, provvedere alle operazioni di manutenzione e gestione del parco automezzi di sua competenza – spiega il presidente Sandro Parcaroli (foto) – e, da una ricognizione effettuata nell’ambito del Settore Ufficio Tecnico e Viabilità, diversi beni non venivano più utilizzati da tempo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Furgoni, ponteggi e auto messi all’asta dalla Provincia

