Erba alta e rischio incendi | incuria nelle periferie tra insetti e serpenti

Nelle periferie trascurate, l’erba alta e l’incuria trasformano le aree verdi in terreni insidiosi e ingestibili. Sterpaglie che superano i due metri, un pericolo crescente di incendi e un’invasione di insetti, ragni e serpenti rendono queste zone impraticabili e rischiose. Una realtà che richiede interventi immediati per tutelare la sicurezza e restituire vivibilità a questi spazi dimenticati.

Sterpaglie alte fino a due metri, aree verdi diventate impraticabili, rischio incendi e un?invasione di insetti, ragni e perfino serpenti. È questa la desolante fotografia di molte zone. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Erba alta e rischio incendi: incuria nelle periferie, tra insetti e serpenti

In questa notizia si parla di: rischio - incendi - insetti - serpenti

Contrastare gli incendi boschivi attraverso la prevenzione: così il progetto “OFF” del WWF ha lavorato sulla riduzione del rischio - Con l’estate, il rischio di incendi boschivi aumenta drammaticamente, specialmente nell’area mediterranea.

Anche questa estate sarà davvero pericoloso vivere in Italia: in città siamo assediati da vespe orientali e serpenti, al mare siamo invasi dai terribili vermocani, in montagna veniamo aggrediti dalla velocissima zecca marginata. Non abbiamo scampo! ... o almen Vai su Facebook

Erba alta e rischio incendi: incuria nelle periferie, tra insetti e serpenti; CASAGIOVE, DEGRADO E ABBANDONO IN VIA BOLOGNA: I RESIDENTI SUL PIEDE DI GUERRA; Villaggio rom tra serpenti, rischio incendi ed un enorme cumulo di rifiuti (FOTO).

Questi serpenti rischiano di invadere il tuo giardino: come evitarlo - Scopri i fattori che attirano le bisce nei giardini italiani e impara le strategie per ridurre i rifugi, gestire l’umidità e prevenire avvistamenti in modo sicuro ... Secondo cinezapping.com

Discarica a cielo aperto a Paperino. Esposto dei residenti al Comune: "Rifiuti, serpenti e rischio incendi" - la Nazione - Esposto dei residenti al Comune: "Rifiuti, serpenti e rischio incendi" 5 ago 2024. Lo riporta lanazione.it