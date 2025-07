Fausto Borella ospite di Fox 5 a New York L’olio sul palcoscenico internazionale

Il Maestrod’olio Fausto Borella conquista il palcoscenico internazionale: ospite di Fox 5 New York, ha avuto l’onore di condividere la ricchezza e la tradizione degli oli extravergine italiani con un pubblico globale. Tra degustazioni e racconti affascinanti, Borella ha portato la nostra eccellenza direttamente negli Stati Uniti, dimostrando che la passione per l’olio d’oliva può attraversare confini e unire culture diverse. Un vero ambasciatore della nostra cultura gastronomica...

Il Maestrod’olio Fausto Borella, in questi giorni nel Loggiato di Palazzo Pretorio per offrire degustazioni del miglior extravergine, è stato invitato negli studi di Fox 5 Ny di New York per raccontare i prodotti delle nostre campagne. “E’ un onore immenso poter raccontare alla straordinaria platena di Fox 5 Ny la bellezza e la ricchezza dei nostri oli extravergini d’oliva italiani – sottolinea Borella –. Ogni regione, ogni produttore, ogni goccia ha una storia diversa, e saperli usare al meglio fa davvero la differenza. Sono proprio occasioni come questa che ci danno ancor più la forza per portare le nostre eccellenze nel mondo con passione e orgoglio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Fausto Borella ospite di Fox 5 a New York “L’olio sul palcoscenico internazionale“

