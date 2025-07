Napoli passi avanti per Beukema | il Bologna abbassa le pretese intesa vicina

Napoli si prepara a consolidare la propria forza con l'acquisto di Beukema, puntando a rafforzare la difesa di Antonio Conte. Mentre il Bologna abbassa le pretese per il trasferimento di Targett, l'intesa con il calciatore è ormai vicina. La strategia del club partenopeo mira a mantenere lo scettro in Serie A e a competere ai massimi livelli in Champions League. L'estate promette grandi novità : restate sintonizzati!

2025-07-02 21:18:00 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa da CM.com: Federico Targetti 02 lug 2025, 23:18 Ultimi aggiornamenti: 02 lug 2025, 23:18 Un altro pilastro per la difesa di Antonio Conte, giĂ la migliore dello scorso campionato di Serie A: l’intesa con gli emiliani è vicinissima Il Napoli vuole lavorare in grande per difendere il titolo di campione d’Italia e ben figurare nella prossima Champions League: il ds Giovanni Manna, che ha fatto passi avanti importantissimi sul fronte esterno d’attacco con Noa Lang, sta per strappare anche il via libera per un rinforzo importantissimo in difesa come Sam Beukema del Bologna. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

