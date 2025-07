L’ambasciatore annuncia | Il consolato Usa è salvo

L'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman J. Fertitta, ha annunciato con entusiasmo che il Consolato di Firenze resterà aperto e operativo. Durante un prestigioso evento a Villa Taverna, alla presenza di importanti rappresentanti istituzionali, si è sottolineata l’importanza della collaborazione tra i due Paesi. Questa decisione rassicura cittadini e imprese, rafforzando il rapporto transatlantico. A due giorni dal 4 luglio, festeggiamo un passo importante verso un futuro di cooperazione ancora più solida.

Il Consolato Usa di Firenze non chiuderà. Ad annunciarlo è stato l’ambasciatore americano in Italia, Tilman J. Fertitta, durante un evento andato in scena ieri a Villa Taverna a Roma, un appuntamento al quale erano presenti rappresentanti istituzionali e del Governo (con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni anche i vice Antonio Tajani e Matteo Salvini, oltre al presidente del Senato La Russa) a due giorni dal 4 luglio, giorno in cui negli Stati Uniti si celebra la Festa dell’Indipendenza. Fertitta, nel rafforzare i rapporti tra l’amministrazione Trump e il Governo italiano, ha parlato anche del Consolato americano di Firenze, finito al centro del dibattito nei mesi scorsi dopo le voci sempre più insistenti su una sua possibile chiusura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - L’ambasciatore annuncia: "Il consolato Usa è salvo"

In questa notizia si parla di: ambasciatore - consolato - annuncia - salvo

Il Consolato americano di Firenze non chiude. L’annuncio dell’ambasciatore Usa a Roma - In un momento di grande incertezza, la notizia arriva come un raggio di speranza: il Consolato americano di Firenze non chiuderà, conferma l’ambasciatore Tilman J.

“Padre Michele Vassallo è tornato alla Casa del Padre” Con animo colmo di commozione, ma anche di gratitudine, annunciamo che Padre Michele Vassallo, anziano del Rinnovamento Carismatico Cattolico e fondatore dell’Associazione internazionale “Servi Vai su Facebook

L’ambasciatore annuncia: Il consolato Usa è salvo.

L’ambasciatore annuncia: "Il consolato Usa è salvo" - La sede di lungarno Vespucci non sarà definanziata dal dipartimento di Stato . Da lanazione.it

Israele, raid a Damasco vicino ambasciata Iran: diplomatici uccisi/ Ambasciatore salvo: rischio escalation - IlSussidiario.net - Ora rischio escalation: Teheran annuncia dura risposta Israele, raid a Damasco vicino ambasciata Iran: diplomatici uccisi, ma ambasciatore e famiglia salvi. Da ilsussidiario.net