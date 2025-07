L’architettura del paesaggio La magia delle installazioni

L’architettura del paesaggio si trasforma in un’incantevole magia grazie alle installazioni che rinnovano gli sguardi sulle colline dell’entroterra. La seconda edizione di Fe.M. Festival di Micro Architettura, presentata presso la Chiesa della Maddalena di Pesaro, riunisce giovani talenti da tutta Europa per esporre opere uniche e sorprendenti. Un evento imperdibile che invita a scoprire come l’arte e l’innovazione possano reinterpretare il nostro paesaggio, lasciando il pubblico senza parole.

Nuovi sguardi sulle colline dell’entroterra, team di architetti da tutta Europa, opere da visitare in una mostra internazionale. È stata presentata ieri dalla Chiesa della Maddalena di Pesaro la seconda edizione di Fe.M. Festival di Micro Architettura, progetto nato da un’idea di Marco Dini di Wooden Houses (28 anni, di Borgopace) insieme ai giovani architetti dell’Atelier Poem di Sant’Angelo in Vado, Alice Cecchini e Roman Joliy. Il festival si sviluppa come un itinerario tra architettura e territorio, con installazioni pensate per dialogare con il paesaggio. Da Lunano a Urbania, passando per Mercatello sul Metauro, Pietrarubbia e Piobbico, ogni comune ospita un’opera ideata ad hoc. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - L’architettura del paesaggio. La magia delle installazioni

