L’inclusione al San Gerardo Tutti i colori dell’oratorio

L’oratorio San Gerardo di Monza si distingue come un vero esempio di inclusione, abbracciando con entusiasmo tutti i bambini e ragazzi, senza lasciare indietro nessuno. Durante l’estate, diventa un rifugio di energie, gioia e solidarietà, collaborando con il Comune e i gruppi parrocchiali per creare un ambiente accogliente e sostenibile. È un luogo dove ogni colore dell’oratorio contribuisce a dipingere un quadro di comunità unita e generosa.

L'oratorio San Gerardo di Monza è oggi una realtà inclusiva, che non lascia indietro nessuno e che ogni anno rinnova la sua grande energia. Soprattutto in estate, quando accoglie bambini e ragazzi venendo incontro alle esigenze di ciascuno e facendo tutti gli sforzi possibili per non gravare sulle famiglie. Avvalendosi della collaborazione con l' ufficio dei servizi sociali del Comune, del supporto dei gruppi caritativi della parrocchia, della società San Vincenzo De' Paoli e dei volontari, l'oratorio feriale di quest'anno ha permesso la partecipazione di bambini e ragazzi diversamente abili e con disagi economici, senza prevedere costi aggiuntivi per i genitori.

