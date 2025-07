Preghiera del mattino del 3 Luglio 2025 | Donami sostegno e forza

Ogni nuovo giorno ci offre un'opportunità di rinnovamento e speranza. In questo giovedì dedicato al Santissimo Sacramento, trovate una preghiera potente per chiedere sostegno e forza. Recitando queste parole, ci apriamo alla misericordia divina, affidando la nostra giornata al Signore. Che la fede illumini il nostro cammino e ci accompagni verso il bene, affinché possiamo vivere con cuore aperto e spirito sereno.

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 3 Luglio 2025: “Donami sostegno e forza”

