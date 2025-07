Scritta letta disegnata L’amore per la parola nei Libri per strada

Tra venti giorni, Piazza Luni si trasformerà nel cuore pulsante di Sarzana per celebrare Libri per Strada, un evento che da oltre tre decenni unisce libri, incontri, laboratori e bancarelle in un’atmosfera vibrante e coinvolgente. Curata dai librai locali, questa manifestazione rende omaggio all’amore per la parola in tutte le sue forme, creando un connubio perfetto tra cultura e passione. Preparatevi a vivere cinque giorni indimenticabili, dove le parole prenderanno vita in ogni angolo della città.

Libri, bancarelle, incontri e laboratori. Tra venti giorni la centralissima piazza Luni tornerà ad ospitare uno degli eventi più longevi e caratteristici di Sarzana. Libri per Strada, la rassegna interamente curata e realizzata dai librai della città e dedicata "all'amore per la parola scritta, letta, disegnata, decantata e diffusa" quest'anno spegnerà infatti le sue prime trentatré candeline, in una cinque giorni all'insegna della cultura, del divertimento e dell'informazione che, per il quarto anno consecutivo, comprenderà al suo interno anche i Tolkien Studies Day. Tanti gli ospiti attesi che dal 23 al 27 luglio faranno tappa in piazza Luni, per presentare i loro libri e i loro progetti rivolti a svariati pubblici.

