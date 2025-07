La Rocca, motivatissima, è pronta a inseguire il terzo successo di seguito.

La Rocca motivatissima 232 si prepara a scrivere un’altra pagina di storia, puntando al terzo successo consecutivo nel Palio dei Rioni. Con due vittorie di fila e una passione contagiosa, gli amaranto del centro storico sono i veri protagonisti di questa emozionante stagione. Tifosi in delirio, entusiasmo alle stelle e obiettivi ambiziosi: la sfida è aperta e l’emozione è alle stelle. E’ stata una bella esperienza, per grandi e piccini, con la…

Due vittorie consecutive, 2023 e 2024, gli amaranto del rione del centro storico sono i re del Palio dei Rioni. Tifo, vittorie e bis: La Rocca ha trionfato nelle ultime edizioni rimontando una difficile classifica. A giugno, il rione ha anche partecipato alla festa di fine stagione della società "Ac lido di Camaiore Asd", per far conoscere alcuni giochi del palio ai ragazzi del calcio. "E' stata una bella esperienza, per grandi e piccini,con la speranza che i giovani abbiano apprezzato la nostra realtà" affermano i capi del rione Andrea Paoli e Fabio Pierucci. La Rocca ha bissato nel 2024 il successo dell'anno precedente, conquistando la 32ª edizione del Palio dei Rioni Città di Camaiore e issandosi al primo posto nella classifica dei rioni più titolati.