Stop alle scarpe ortopediche gratis interrogazione al Pirellone

Il diritto alla cura e all’assistenza non può essere sacrificato sulla base di norme burocratiche o decisioni governative. La recente interrogazione del Movimento 5 Stelle al Pirellone evidenzia una problematica grave: un ragazzino di 14 anni con gravissima disabilità rischia di perdere le scarpe ortopediche gratuite, fondamentale per la sua qualità di vita. È ora di far luce su questa ingiustizia e chiedere risposte immediate.

Il Movimento 5 Stelle ha depositato in Consiglio regionale un’interrogazione a risposta scritta sul caso di David, ragazzino di 14 anni con gravissima disabilità, al quale il servizio sanitario regionale ha fatto sapere di non poter più fornire gratuitamente le scarpe ortopediche a causa di un decreto governativo del 2017 di fatto attuato in Lombardia da febbraio del 2025. La denuncia della madre di David aveva trovato spazio su queste pagine il 14 giugno scorso. "Dopo la segnalazione disperata di una mamma di un ragazzo con disabilità, abbiamo appreso che l’ASST Milano, dal 5 febbraio 2025, non ha più erogato scarpe ortopediche gratuite a minori e adulti con disabilità, comprese condizioni di gravissima disabilità – riepiloga Paola Pizzighini, consigliera regionale del Movimento 5 Stelle –. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Stop alle scarpe ortopediche gratis, interrogazione al Pirellone

In questa notizia si parla di: scarpe - ortopediche - interrogazione - stop

Disabilità, la svolta amara. Niente scarpe ortopediche: "Le norme sono cambiate" - In un mondo in cui le norme cambiano rapidamente, molte famiglie si trovano a dover affrontare sfide impreviste, come nel caso di Giuseppina, madre di David.

Stop alle scarpe ortopediche gratis, interrogazione al Pirellone.

Stop alle scarpe ortopediche gratis, interrogazione al Pirellone - Il Movimento 5 Stelle ha depositato in Consiglio regionale un’interrogazione a risposta scritta sul caso di David, ragazzino di ... Secondo ilgiorno.it

Disabilità, la svolta amara. Niente scarpe ortopediche: "Le norme sono cambiate" - MSN - Niente scarpe ortopediche: "Le norme sono cambiate" 13 min "Buongiorno gentilissima, come d’accordi invio in allegato il decreto ministeriale in vigore dal 5 febbraio 2025 in Lombardia . Segnala msn.com