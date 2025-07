La tragedia dell’America complice di Putin e delle stragi di ucraini

La tragedia americana, complici di Putin e delle stragi in Ucraina, segna un capitolo oscuro nella storia recente. Donald Trump ha scelto di sabotare la difesa aerea dell’Ucraina, facilitando così gli attacchi russi contro civili innocenti. Joe Biden, invece, ha salvato l’Europa e l’Ucraina, ma il suo operato avrebbe potuto essere ancora più incisivo. La domanda resta: quanto si poteva fare per fermare questa spirale di violenza?

Donald Trump ha deciso di bucare lo scudo aereo ucraino costruito dal suo predecessore alla Casa Bianca per intercettare i missili e i droni russi lanciati da Vladimir Putin contro le città ucraine con l’obiettivo preciso di uccidere i civili.  Joe Biden ha salvato l’Ucraina e l’Europa, e nel 2020 anche l’America lasciando Trump a casa, ma avrebbe potuto fare molto di più per il paese aggredito dalla Russia, anche se va considerato il contesto politico e culturale in cui si è trovato. A Washington, in nome della Realpolitik, c’è tradizionalmente la tendenza ad assecondare i capricci russi, per paura che l’alternativa al nemico conosciuto possa essere peggiore. 🔗 Leggi su Linkiesta.it