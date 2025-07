Le arti di strada tra giocolieri e clown Ecco il festival ’Onirica’

Preparati a immergerti in un mondo di magia e creatività: a Lastra a Signa, il Festival Onirica porterà in scena arti di strada, giocolieri, clown e performance luminose che incanteranno grandi e piccini. Un evento unico, patrocinato dal Comune e realizzato con passione, che trasformerà Villa Caruso Bellosguardo in un palcoscenico di emozioni. Non perdere questa straordinaria occasione di vivere l’arte in modo immersivo e coinvolgente!

Equilibristi, giocolieri, clown, spettacoli di fuoco, performance immersive, installazioni luminose e artistiche. A Lastra a Signa sta per arrivare ’Onirica’, prima edizione del ’ Festival delle arti di strada ’ che si terrà a Villa Caruso Bellosguardo il 12 e 13 luglio dalle 19 alle 24. Un progetto voluto e sostenuto dal Comune in collaborazione con Le Petite Voyage, con il regista e attore Alessandro Calonaci e con l’Associazione Villa Caruso; sponsor Estra e Publiacqua. A presentare il programma, ieri, il sindaco Emanuele Caporaso, l’assessore alla cultura Massimo Galli, Evelyn Di Biase dell’Associazione Le Petite Voyage, Alessandro Calonaci e la funzionaria del settore cultura Leonora Biotti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Le arti di strada tra giocolieri e clown. Ecco il festival ’Onirica’

In questa notizia si parla di: arti - strada - giocolieri - clown

Lunaria, festival delle arti di strada - Immergiti nell’incanto di Lunaria 2025, il Festival delle arti di strada che trasporta il pubblico in un affascinante viaggio tra Inferno, Purgatorio e Paradiso nel suggestivo borgo medievale di Calenzano.

Arriva Altrove – Festival di Circo e Teatro di Strada Il 27 e 28 giugno 2025. Due serate di magia, arte e meraviglia: acrobati, giocolieri, clown, spettacoli aerei e itineranti animeranno le piazze e le vie del centro con 7 compagnie artistiche e un percorso grat Vai su Facebook

Le arti di strada tra giocolieri e clown. Ecco il festival ’Onirica’; Teatro di strada: acrobati e mangiafuoco, busker e giocolieri. I festival più spettacolari dell’estate 2025; A Bibione arriva il Buskers Festival: arte di strada tra magia, acrobazie e musica.

Le arti di strada tra giocolieri e clown. Ecco il festival ’Onirica’ - Equilibristi, giocolieri, clown, spettacoli di fuoco, performance immersive, installazioni luminose e artistiche. Si legge su lanazione.it

Clownerie contemporanea e arti di strada a Enna per 4 giorni - Alcuni tra i più grandi interpreti mondiali della clownerie contemporanea e delle arti di strada saranno protagonisti, dal 9 al 13 luglio, a Enna, del "Festival internazionale Nouveau Clown". Segnala ansa.it