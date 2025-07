L’Umbria che Spacca | c’è Rose Villain a Perugia

L’Umbria che spacca torna a conquistare Perugia con un’esplosiva serata ai Giardini del Frontone. Tra musica dal vivo, DJ set e energia contagiosa, il festival si conferma come l’evento imperdibile dell’estate. Con artisti locali e grandi nomi, questa notte promette emozioni indimenticabili. Preparatevi a vivere un’esperienza unica, perché l’onda di entusiasmo sta per esplodere...

Entra nel vivo “L’Umbria che spacca“ con i suoi palchi in gran fermento in tutta lacropoli. Stasera ai Giardini del Frontone c’è una delle serate più attese. Si comincia dalle 18.50 con gli artisti locali Bluannika e Le Nora, per poi continuare a scaldarsi con il dj set targato Radio Subasio (radio ufficiale del festival) con il dream team composto da Davide Berton, Gloria Gallo & Ignazio Failla. E dalle 20.50 via alle notte in rosa con il doppio concerto di due delle voci femminili più interessanti del panorama attuale: Gaia e Rose Villain (nella foto) che arriva a perugia con il suo “Radio Vega Summer Tour“: occasione per ascoltare dal vivo per la prima volta “Radio Vega” (album certificato oro) e tutti i grandi successi dell’artista, già protagonista al Festival di Sanremo con la sua “Fuorilegge”. 🔗 Leggi su Lanazione.it