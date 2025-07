Impianti sportivi sprint ai lavori A San Giusto la gara entro l’anno

In un’ottica di rilancio delle strutture sportive locali, Badia a Settimo si prepara a investire 150mila euro per migliorare l’impianto comunale gestito dallo Sporting Arno. L’intervento, approvato recentemente dalla giunta, rappresenta un passo importante verso l’ammodernamento e l’efficienza degli spazi dedicati allo sport, con i lavori previsti entro l’anno. La speranza è di offrire ai cittadini un impianto più funzionale e accogliente, contribuendo alla crescita delle attività sportive nel territorio.

Lavori agli impianti sportivi, aspettando il campo di San Giusto, l’amministrazione interviene a Badia a Settimo. La giunta ha approvato il progetto di fattibilità tecnica ed economica per i lavori dell’impianto di proprietà comunale gestito dallo Sporting Arno di Badia a Settimo. L’intervento, che ha un costo complessivo di circa 150mila euro stanziati nella variazione di bilancio approvata dal consiglio comunale, consentirà di installare un sistema a zero emissioni, in grado di garantire un notevole miglioramento ambientale. "Si tratta di un intervento strategico – afferma l’assessore allo Sport e ai Lavori pubblici Salvatore Saltarello –, che unisce sport, sostenibilità e attenzione per il patrimonio pubblico. 🔗 Leggi su Lanazione.it