Premiati i Giovani Un’idea geniale | Il futuro si costruisce grazie al dialogo

Next80 è un progetto nato per celebrare gli 80 anni di Confcommercio Umbria e per guardare con fiducia al futuro, puntando sull’ascolto e il dialogo tra giovani imprenditori. Grazie alle idee innovative e alla visione condivisa, i giovani protagonisti di questa iniziativa hanno conquistato il premio Best Practices a Share IT, l’evento nazionale dedicato a networking, formazione e confronto. Un esempio di come il futuro si costruisce ascoltando le voci di chi osa sognare in grande.

Si chiama “ Next80 – Voci, Connessioni e Visioni per il Futuro dei Giovani Imprenditori ” il progetto grazie al quale i Giovani Imprenditori di Confcommercio Umbria si sono aggiudicati il premio Best Practices in occasione di Share IT, l’evento nazionale dedicato al networking, alla formazione e al confronto, che si è svolto a Reggio Calabria. "Next80 è un progetto nato per celebrare gli 80 anni di Confcommercio Umbria e per guardare con visione, ottimismo e progettualità ai prossimi 80 - spiega il presidente Omar Di Curzio -. L’originalità dell’iniziativa è data dal metodo e dagli strumenti utilizzati: è prevista infatti una fase di mentoring, ovvero di scambio diretto tra giovani imprenditori e imprenditori storici della Confederazione che sarà alla base della realizzazione di un podcast originale, composto da 5-6 episodi di 20 minuti ciascuno, in cui imprenditori giovani e senior dialogheranno su temi come l’evoluzione del fare impresa, i valori aziendali da conservare nel tempo, la visione e le prospettive per i prossimi 80 anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Premiati i Giovani Un’idea geniale : "Il futuro si costruisce grazie al dialogo"

