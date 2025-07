Parco Agricolo Sud Milano Raddoppiano fondi e assunti | Per superare l’immobilismo

Il Parco Agricolo Sud Milano si prepara a una nuova fase di crescita: grazie al raddoppio dei fondi e all'assunzione di più personale, l'ente diventa autonomo e rafforza il suo ruolo strategico. Con l’approvazione del nuovo statuto da parte della giunta regionale lombarda, il parco, nato come ente gestito dalla Città Metropolitana di Milano, si trasforma in una Comunità di 60 Comuni e della stessa città metropolitana, pronti a promuovere un futuro più sostenibile e dinamico per il territorio.

Con l’approvazione del nuovo statuto da parte della giunta regionale lombarda, il Parco agricolo Sud Milano diventa un ente autonomo. Avviato con le legge regionale 29 del 2022, si completa così il processo di revisione della governance del Parco che, da ente gestito dalla Città Metropolitana di Milano, diventa ora un soggetto di diritto pubblico, ossia una Comunità composta da sessanta Comuni e dalla Città Metropolitana, con un consiglio di gestione e un direttore a tempo pieno. Regione Lombardia stanzierà 773mila euro all’anno, contro i 373mila erogati attualmente. "Serviva un cambio di passo per superare immobilismo e burocrazia – osserva l’assessore regionale al Territorio e ai Sistemi verdi, Gianluca Comazzi –: il Parco passa ora da quattro a nove dipendenti, ottiene risorse certe e stabili e potrà finalmente offrire risposte rapide e concrete. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Parco Agricolo Sud Milano. Raddoppiano fondi e assunti: "Per superare l’immobilismo"

