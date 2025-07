Ai tavolini di un bar a Vienna si gusta il caffè vietnamita

un’oasi di autenticità e passione per il caffè vietnamita. Lukas e Viola hanno creato un angolo di Vietnam nel cuore di Vienna, dove ogni sorso racconta una storia e ogni dettaglio invita a scoprire un mondo lontano. Qui, tra aromi intensi e atmosfere genuine, il caffè diventa un’esperienza sensoriale che va oltre la moda: un vero e proprio rito di passione e tradizione.

C’è fusion e fusion. Quella cui ricorrono café e ristoranti perché di moda e perché attrae. E quella che viene da sé, motivata da qualche ragione. Quest’ultima è quella che abbracciano Lukas Stein e Viola Aimée Waldeck nel loro piccolo Cà Phê Lalot, a Vienna. Il locale rischia di essere scambiato per uno di quei locali modaioli e nulla più, complice il fatto di trovarsi in una bella strada del centro della capitale austriaca e, a pranzo, è difficile trovare un tavolo libero. Ma la ragion d’essere di Cà Phê Lalot è illustrata tutta nel nome del locale: laddove cà phê sta per caffè vietnamita e lalot la foglia di una pianta molto usata in Vietnam. 🔗 Leggi su Linkiesta.it