Gaeta.it - Futuro incerto per Luca Zaia e la Regione Veneto: elezioni in vista nel 2025

Ildelsi presenta carico di interrogativi, con l'uscente governatoreal centro delle speculazioni politiche. Le prossime, previste per il, potrebbero portare a cambiamenti significativi, in un clima di attesa per l'evolversi della situazione politica locale. Diversi fattori influenzeranno l'andamento della competizione, dall'eventualità di un prolungamento della legislatura all'ipotesi di nuove candidature.Tempistiche dellee scadenza di legislaturaLa data delleper laè uno dei punti più discussi. Secondo fonti vicine a, attualmente in carica, la legislatura terminerà ufficialmente a settembre. Tuttavia, si fa largo l'idea che il voto possa slittare alla primavera del 2026, similmente a quanto avvenuto nel 2020 a causa delle restrizioni legate alla pandemia.