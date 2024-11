Anticipazionitv.it - Tragedia a Ercolano, fabbrica abusiva esplode: le vittime

Leggi su Anticipazionitv.it

Una deflagrazione improvvisa ha sconvolto il primo pomeriggio a, dove unadi fuochi d’artificio non registrata è stata teatro di una. L’incidente ha causato tre, tra cui un 18enne albanese al suo primo giorno di lavoro e due sorelle gemelle. Sul posto, carabinieri e vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per spegnere le fiamme e avviare le indagini. La zona, un appartamento adibito a, è stata teatro di scene strazianti. Il sindaco Ciro Buonajuto ha espresso dolore e sgomento, chiedendo maggiore attenzione e rispetto delle regole per evitare simili tragedie in futuro. Ecco i dettagli della drammatica vicenda e le prime dichiarazioni delle autorità.L’esplosione e il dramma delleL’esplosione è avvenuta in un appartamento situato in contrada Patacca 94, trasformato illegalmente in unadi fuochi d’artificio.