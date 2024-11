Davidemaggio.it - Stefano De Martino punta a Sanremo: “Per i prossimi due anni c’è Conti. Poi vedremo”

Dedichiara di essersi montato la testa quando uscì dalla scuola di Amici “perché tutti mi fermavano in metro”. Oggi, invece, assicura di cercare “sempre di ridimensionare quello che mi succede”, anche se si ritrova ad essere il conduttore del programma più visto in TV, Affari Tuoi:L’Auditel lo leggo al contrario: se facciamo il 25 per cento di share, diciamo che il 75 non ci ha guardatoha dichiarato ad Aldo Cazzullo sul Corriere. Con l’uscita di Amadeus, però, è chiaro come la Rai abbia individuato in lui una sorta di successore, non solo nel gioco dei pacchi. Dedice di non montarsi più la testa, ma sul palco del Teatro Ariston alla guida del Festival disembra che ci si veda già:La clausola per farlo nel mio contratto c’è. Ma non ho fretta:è una foto che incornici e appendi al MoMa.