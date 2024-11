Rompipallone.it - Inter-Chiesa, affare sbloccato: chi gli farà posto

Leggi su Rompipallone.it

L’sta aumentando il pressing su Federico, ormai dato in uscita dal Liverpool: un attaccante nerazzurro costretto a partire.Il presidente dell’, Beppe Marotta, ha recentemente affermato che i nerazzurri non saranno protagonisti del mercato di gennaio. Secondo il numero uno della Beneamata la rosa è al completo e non ci sono carenze da colmare. Tuttavia i tifosi sanno bene che Marotta è bravissimo nel saper cogliere le occasioni giuste: proprio per questo in tanti credono che l’non siscappare qualche grossa opportunità. Una di queste può riguardare Federico, dato ormai in uscita dal Liverpool. L’avventura dell’ex attaccante della Juventus con i Reds è finora davvero deludente e i rumors che parlano di un ritorno in Italia già a gennaio stanno diventando sempre più forti.