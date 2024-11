Lopinionista.it - “Extra Cuoca” 2024: le 28 cuoche professioniste in finale al concorso nazionale

PERUGIA – Sono ventotto leinalla IV edizione di “– Il talento delle donne per l’oliovergine”, ilideato per valorizzare il talento dellepromosso dal Comitato di Coordinamento del Premio Ercole Olivario e dall’AssociazioneDonne dell’Olio APS, in partnership con Lady Chef (Dipartimento femminile della FIC – Federazione Italiana Cuochi) e con il programma televisivo Agrisapori.Lefinaliste in gara sono 28, provenienti da diverse Regioni italiane:AbruzzoAntonietta d’Orazio, con l’antipasto “Magatello di vitello in maionese tonnata e pomodorini al basilico” per cui ha utilizzato l’olio e.v.o. dell’Azienda Sandro Di Giacomo – DOP Aprutino Pescarese;Giglate Chanel Ngoma Loussangui con l’antipasto “Salmone con cetriolo compresso, salsa yogurt e polvere di limone” per cui ha utilizzato l’olio dell’Azienda Sandro Di Giacomo – DOP Aprutino Pescarese;Nanda Trabucco con il primo piatto “Trilogia di ceci, bisque e sagne al profumo di mare” per cui ha utilizzato l’olio dell’Azienda Sandro Di Giacomo – DOP Aprutino Pescarese;BasilicataCarmela Rinaldi, con il primo piatto “Fagottini Homemade” per cui ha utilizzato l’olio dell’Azienda agricola La Valle Don Ciccio di Salvatore Rota;Angela Maria Riccardi, con il primo piatto “Torre del mangia” per cui ha utilizzato l’olio dell’Azienda Le Tre Colonne di Salvatore Stallone – Dop Coratina e Ogliarola;LazioCristina Todaro, con l’antipasto “La mia tartare” per cui ha utilizzato l’olio dell’Azienda agricola Cosmo Di Russo – Caieta;Lucia Ciotoli, con l’antipasto “Contrasti a Km 0 (panzanella arrosto con gelato all’olio)” per cui ha utilizzato l’olio dell’Azienda agricola Adria Misiti – Le Camminate;Vittoria Tassoni, con l’antipasto “Baccalà in cbt con crema di asparagi e porro, riduzione di coca cola” per cui ha utilizzato l’olio dell’azienda Cioccolini;Roberta Granata, con il dolce “Namelaka all’olio verde mare, cioccolato bianco e arancia bionda di Fondi i.