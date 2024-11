Sport.quotidiano.net - Dossena: "Due passi in avanti importanti": "La squadra cresce, il problema era mentale"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Andreaapplaude la sua, capace di fare di necessità virtù in un momento particolarmente delicato della stagione. "Nonostante l’emergenza, in settimana i ragazzi avevano lavorato bene – ricorda l’allenatore –. Non era facile però gestire la situazione del rinvio della partita e poi ricollegare la testa il giorno dopo. Avevamo a disposizione 11 giocatori di movimento più tre portieri, ma abbiamo mantenuto alta la concentrazione per 90 minuti. Pur coi nostri limiti ed errori, che piano piano dobbiamo colmare e risolvere". Inserendo Conté nel finale ha pescato il jolly, se l’aspettava? "Ho effettuato solo un cambio in extremis, anche se in realtà ne avrei voluto fare altri un po’ prima. Speravo di poter chiudere i conti con Rao facendo rifiatare qualche giocatore che sta tirando la carretta da tempo come Mignanelli e Bassoli, però non è stato così e ho preferito non correre rischi.