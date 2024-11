Oasport.it - Volley, Zaytsev trascina Monza. Civitanova ruggisce con Modena, Milano promossa

Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per l’ottava giornata della Superlega, il massimo campionato italiano dimaschile, dopo che Trento aveva sconfitto Piacenza per 3-1 nell’attesissimo big match tra la seconda e la terza forza dalla classe, vinto dai dolomitici che si sono portati a una sola lunghezza di distacco dalla capolista Perugia.ha sconfitto Verona per 3-1 (27-25; 25-22; 18-25; 25-22) di fronte al proprio pubblico, dando una svolta alla propria stagione: terzo successo stagionale per i brianzoli, che hanno così agganciato Taranto al terzultimo posto in classifica e hanno inflitto il terzo ko di fila agli scaligeri, scivolati in sesta posizione dopo un eccellente avvio di stagione. In grande spolvero l’eterno Ivan(17 punti, 5 muri), Arthur Szwarc (16 punti, 3 muri, 3 ace) ed Erik Rohrs (14) contro lo scatenato bombardiere Noumory Keita (29 punti) e Donovan Dzavoronok (11).