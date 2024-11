Ilgiorno.it - Nel 2022 ha ricevuto la benemerenza di San Siro. Alleanza Verdi e Sinistra: "Bisogna ritirargliela"

Sarà sentito martedì Maurizio Pappalardo, che da mercoledì si trova agli arresti domiciliari con l’accusa di corruzione e stalking. Gli avvocati difensori Maria Teresa Zampogna e Franz Sarno preferiscono non svelare la strategia che intendono adottare. Intanto in città si alza il dibattito sulladi San, il più prestigioso riconoscimento che l’ufficiale in pensione hanel. È stata l’attuale deputata e all’epoca consigliere comunale di Fratelli d’Italia Paola Chiesa a proporre il nome di Pappalardo, con il sostegno dell’ex senatore della Lega Roberto Mura. Ma anche gli esponenti del Pd Sergio Maggi e Davide Ottini in precedenza avrebbero voluto che venisse premiato il maggiore, all’epoca ancora in servizio. Oggi invece Daniela De Chiara e Luca Testoni dichiedono che lavenga ritirata.