"Scappo dall'America, un Paese distopico. Se Donald Trump manterrà le promesse, sarà un luogo da paura": la drastica decisione di Eva Longoria

L’ex stella del telefilm cult “Desperate Housewives” ha deciso di prendere una, dopo la vittoria dia presidente degli Stati Uniti D’America. Evaha partecipato attivamente alla campagna elettorale per i Democratici e Kamala Harris ed è rimasta profondamente delusa dal risultato elettorale. L’attrice in una intervista a Marie Claire ha dichiarato: “La parte scioccante non è tanto che abbia vinto. Il fatto è che un criminale condannato che sputa così tanto odio possa occupare l’ufficio più importante del“.E ancora: “Gli Stati Uniti sono unspaventoso. Semantiene le sue, diventerà unspaventoso”. Ed è per questo che l’attrice – nata in Texas nel 1975 e trasferitasi in California quando aveva circa 20 anni – ha deciso di lasciare gli Usa insieme al marito José Bastón e al figlio Santiago, di sei anni per dividersi tra il Messico e la Spagna.