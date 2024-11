Iltempo.it - Di Giuseppe sull'attentato sventato: "Per fortuna l'ordigno è stato trovato"

unnella fabbrica di Andrea Di, il deputato italiano di Fratelli d'Italia eletto nella circoscrizione Centro e Nord America e sotto scorta da un anno e mezzo per le sue denuncea compravendita di visti e passaporti. L'ufficio dello sceriffo della Contea di Highlands, in Florida, ha annunciato di aver arreJames Wayne Phillips, di 37 anni, dipendente di una società di proprietà di Di. I colleghi dello stabilimento di Sebring, cittadina a meno di 300 km da Miami, hannonel suo armadietto un tubo-bomba (pipe bomb) parzialmente completato, e hanno chiamato le forze di polizia. "L'unica cosa che posso dichiarare è che èeffettuato un arresto, grazie all'intervento tempestivo della polizia di Miami. Gli investigatori americani e italiani stanno lavorando assieme per venire a capo di quanto accaduto", ha dichiarato l'onorevole in merito al ritrovamento di unesplosivo all'interno di uno stabilimento statunitense.