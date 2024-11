Inter-news.it - Calhanoglu, prossime ore d’ansia in casa Inter. Un imperativo

Non ne va una bene in questa stagione all’per quanto riguarda la forma fisica dei calciatori. Hakanha lanciato l’allarme dopo Turchia-Galles, leore saranno solo di attesa per conoscere le sue condizioni. INFORTUNIO – Hakannon è al meglio. Il calciatore dell’ha giocato poco fa 45 minuti della partita tra Turchia e Galles, poi è stato costretto al cambio a causa di un problema di natura muscolare. Lo stesso centrocampista ha dato i primi aggiornamenti: «Non ero del tutto pronto. Lo stesso punto ha ricominciato a farmi male. Non ho corso nessun rischio, ha iniziato a pizzicare. Domani faremo una risonanza magnetica».e l’attesa dell’ATTESA – Adesso l’e Simone Inzaghi attenderanno l’esito degli esami di domani mattina per capire cosa abbia veramente il centrocampista.