Martina Franca | valorizzare la bellezza attraverso il placetelling Masterclass da oggi

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:La Scuola didell’Università del Salento, in collaborazione con il Centro universitario europeo per i Beni culturali organizza a(Ta) ladal titolo “lail”, in programma dal 15 al 17 novembre 2024 a Masseria Chiancone Torricella.Quest’iniziativa, che prende forma grazie alla pluriennale esperienza della Scuola nella formazione di narratori territoriali, è rivolta ai soci dell’Associazione Dimore Storiche Italiane (ADSI) e offre l’opportunità di approfondire le tecniche narrative peri luoghi e il loro genius loci.Tre giorni intensi di incontri, workshop e dibattiti con esperti del settore, volti a fornire strumenti e competenze per raccontare al meglio il patrimonio storico e culturale delle dimore storiche italiane.