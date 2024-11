Quifinanza.it - La Commissione europea sfida la Russia di Putin, 4 miliardi all’Ucraina

Leggi su Quifinanza.it

Laha approvato un pagamento da 4di euronell’ambito del progetto di finanziamento per la ricostruzione del Paese e sostegno contro l’invasione delladiUkraine Facility. La presidente Ursula von der Leyen ha rassicurato Kiev con una dichiarazione di sostegno sul lungo periodo.L’Unionepotrebbe presto rimanere da sola nel sostegno. Donald Trump ha espresso l’intenzione di smettere di fornire armi a Kiev per il proseguo della sua resistenza all’invasione russa. L’Ue potrebbe però acquistare le armi necessarie dagli Usa, sfruttando questo canale per convincere la nuova amministrazione a escludere il blocco dai dazi promessi in campagna elettorale.4: l’UeLa presidente dellaUrsula von der Leyen ha annunciato, con un posto sul social network X (già Twitter) che l’esecutivo dell’Ue ha approvato un pagamento da 4di euro, nell’ambito del piano di aiuti Ukraine Facility.