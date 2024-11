Inter-news.it - Inchiesta ultras Inter, Beretta si pente: svolta caso Boiocchi! – TS

importante per quel che riguarda l’“Doppia Curva” sulle tifoserie die Milan: il caponerazzurro, Andrea, si è infatti pentito e fa rivelazioni sull’omicidio di Vittorionel 2022. Il punto di Tuttosport.IMPORTANTE – C’è stata unaabbastanza clamorosa nell’“Doppia Curva“ sulle tifoserie die Milan e i traffici legati a tutto ciò. Ne parla questa mattina l’edizione odierna di Tuttosport. Il capodell’, Andrea, si è infatti pentito. L’ex caponerazzurro lo scorso 4 settembre si fece autore materiale dell’uccisione di Antonio Bellocco, ex componente di spicco della ‘Ndrangheta’ di Rosarno e amico del tifoso organizzatoista., ecco la: collabora!COLLABORAZIONE – Il leader della Nord, in carcere per l’omicidio di Antonio Bellocco, ha deciso di collaborare con i magistrati.