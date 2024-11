Anteprima24.it - Colletta Alimentare, la Caritas chiama alla partecipazione

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiTorna come ogni anno, anche ad Avellino, la Giornata Nazionale della, uno degli appuntamenti più importanti e solidali dell’anno.Coordinati ddiocesana di Avellino e dall’associazione La Rete, domani 16 novembre, in nove supermercati di Avellino saranno presenti circa 150 volontari appartenenti a diverse associazioni locali, tra cui Comunione e Liberazione, Scout, Masci, Azione Cattolica e Lions, per raccogliere beni alimentari destinati alle famiglie in difficoltà.Organizzata dFondazione Banco, l’iniziativa si propone di coinvolgere l’interacomunità in un gesto di condivisione e aiuto concreto verso chi si trova in una situazione di bisogno.I beni raccolti saranno successivamente distribuiti, tramite la, alle famiglie in difficoltà.