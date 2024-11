Ilgiorno.it - "Beta deve ritirare il licenziamento"

"L’aziendaile aprire un tavolo di confronto col sindacato". Niente passi indietro per la Fiom Cgil e per le Rsu interne, decise a dare battaglia di fronte all’annunciata intenzione dellaUtensili di interrompere il rapporto di lavoro con una dipendente, in ditta da oltre vent’anni, delegata sindacale Fiom e che si è vista riconoscere dall’Inail una malattia professionale che l’ha resa incompatibile con le mansioni fin qui svolte. Ieri mattina, fuori dai cancelli dello stabilimento di via Volta, si è tenuto uno sciopero con assemblea e presidio davanti all’impresa, a cui hanno preso parte una trentina di lavoratori. La richiesta è quella del ritiro della procedura die l’apertura di un tavolo di confronto sulle politiche occupazionali all’interno della storica ditta di Sovico, leader in Europa nella produzione di utensili e attrezzature da lavoro per i settori della meccanica, della manutenzione industriale e dell’autoriparazione.