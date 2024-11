Dilei.it - Anticipazioni The Voice Kids del 14 novembre: la giuria e i primi ospiti

La magia di Thetorna a illuminare il palinsesto di Rai1, a cominciare da venerdì 15alle 21,30. Il talent show dedicato alle giovani promesse del canto, dai sette ai quattordici anni, è infatti pronto per una nuova stagione. Al timone, ritroviamo Antonella Clerici, che torna alla guida dello show alla ricerca dei sogni e delle storie dei piccoli protagonisti che, con le loro voci, sono chiamati a intrattenere i telespettatori.The, ledel 14Confermati ini coach che hanno contribuito al successo delle edizioni precedenti: Loredana Bertè, Arisa, Gigi D’Alessio e Clementino. La loro esperienza, che si unisce alla capacità di entrare in sintonia con i giovani talenti, è la chiave dell’ottima riuscita del programma. Grande attesa anche per il ritorno di Simone Grande, vincitore della scorsa edizione, che si esibisce durante la prima puntata.