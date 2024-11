Donnaup.it - Un cucchiaio la mattina abbassa colesterolo e glicemia ed è anche buono!

Unlaed è!Nocciola e cannella. Combinando insieme questi due ingredienti si possono ricavare significativi benefici per. Più in là in questo articolo ti spiegheremo come preparare un dolce rimedio con questi due ottimi ingredienti, ma prima vediamo quali sono le caratteristiche che li rendono preziosi per la salute.Unlaed è!La nocciola, quali sono i suoi benefici?La nocciola è un frutto secco originario che ha la sua origine in Asia. È una buona sorgente di grassi buoni, di fibre e di proteine vegetali.Sono le fibre la componente che può aiutare a tenere regolata la. Una manciata di nocciole ogni giorno dà energia e aiuta a tenere sotto controllo i livelli degli zuccheri nel sangue.