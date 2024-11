.com - Sgaibarre al lavoro per il Palio di Siena

Leggi su .com

ALLUMIERE – Il noto fantino Antonio Villella (più conosciuto con il soprannome), dopo aver chiuso il suo centro ippico sulla Braccianese, ha fatto una scelta di cuore e tornerà tra pochi giorni a, dove lavorerà per la sua grande passione: ildi. Villella, con sua grande soddisfazione, è entrato a far parte della nota scuderia di Federico Guglielmi (detto Tamurè). Classe 1976ha corso 11 Carriere tra il 2002 e il 2009 vincendo nel luglio del 2003 nella Contrada Selva su Zodiach. Dopo alcuni anni di assenza Villella tornerà a aper vivere fino in fondo la sua passione. Villella ancora non è ama ci andrà a breve. “Il contatto con Tamurè è nato tramite dei ragazzi della Selva che vanno alla sua scuderia. Federico Guglielmi mi ha fatto un’ottima impressione e mi piace.