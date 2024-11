Thesocialpost.it - Rocco Latrecchiana, il professore di Abbiategrasso preso a calci da uno studente: “Penso di lasciare l’insegnamento”

, insegnante 48enne con laurea in architettura, lavora nelle scuole del Legnanese dal 2017, dove insegna storia dell’arte e disegno, dopo aver trattato anche altre materie come matematica e progettazione. Il 15 ottobre, è stato vittima di un’aggressione da parte di un suosedicenne all’istituto professionale Lombardini di, lo stesso dove mesi prima una docente era stata accoltellata. “La mancanza di rispetto e la violenza, sia verbale che fisica, sono diventate troppo frequenti. I ragazzi, soprattutto i più giovani, si sentono onnipotenti,” ha spiegato, sottolineando l’importanza di una formazione alla legalità già nelle scuole primarie.Leggi anche: Scomparso 32enne brasiliano a Palermo, la madre: “Fernando ha bisogno di cure, aiutatemi”L’aggressione è avvenuta durante il suo primo giorno al Lombardini, mentre faceva lezione in un laboratorio di grafica.