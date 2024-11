Gaeta.it - Incidente tragico a Cervia: un turista di Varese muore dopo un investimento

Facebook WhatsAppTwitter Un gravestradale ha scosso la tranquillità di, un noto centro turistico della Riviera Romagnola, dove un uomo di 77 anni originario diha perso la vitaun’attesa agonia di quattro giorni. La tragedia si è consumata martedì scorso all’ospedale ‘Bufalini‘ di Cesena, dove il pensionato è stato ricoverato in seguito a un drammatico evento avvenuto venerdì. Mentre si trovava in vacanza per cure termali, la sua vita ha preso una piega tragica.La dinamica dell’L’è avvenuto venerdì lungo il viale Oriani, una delle strade più frequentate della località. Secondo le ricostruzioni, il 77enne stava passeggiando accanto alla moglie quando, all’improvviso, un’auto ha perso il controllo. Nonostante il pericolo imminente, l’uomo ha avuto il tempismo e il coraggio di spingere la consorte fuori dalla traiettoria del veicolo impazzito.