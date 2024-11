Romadailynews.it - I Premi del Medfilm Festival 2024

30°EDIZIONEIl cinema del Mediterraneo a Roma7/17 novembreSala piena, serata intensa e partecipata quella della Cerimonia diazione della 30° edizione del. La manifestazione dedicata alle cinematografie del Mediterraneo ha portato a Roma 80 film, 60 ospiti, eventi speciali, meeting industry, incontri letterari e masterclass in location diffuse per tutta la città: The Space Cinema Moderno, Museo MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo, Teatro Palladium e Casa del Cinema, e in streaming in tutta Italia su MYmovies. Il programma proseguirà al MAXXI fino al 17 novembre al Museo MAXXI – Museo nazionale delle arti del XXI secolo con repliche ed eventi speciali, tra cui un omaggio al regista palestinese Rachid Masharawi.Ilè testimonianza di quanto è stato e sguardo verso il futuro, perché come ha scritto la direttrice Ginella Vocca, “ilaccoglie le testimonianze dirette di un luogo del mondo gravido di senso, il Mediterraneo, grazie al dialogo umano e umanista con gli artisti che lo abitano, lo informano, lo costruiscono.