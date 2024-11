Inter-news.it - Borja Valero: «Io parte della rinascita Inter! Conte? Andò così»

L’exha parlato dei suoi anni in nerazzurro, prima con Luciano Spalletti in panchina e poi con Antoniosi è concesso ai canaliLega Serie A. Le sue parole sul passaggio all’nell’estate del 2017: «Non è stato semplice lasciare Firenze, volevo chiudere la carriera lì ma per problemi con la dirigenza mi lasciano andare e mi dicono che sarebbe stato meglio per la Fiorentina. L’e Spalletti mi diedero l’occasione di andare in una grande società italiana. Lì era diverso, sono arrivato in una società incredibile che mi ha accolto molto bene. Non ero giovanissimo, ma avevano fiducia in me, soprattutto Spalletti. Ho messo tutto me stesso, sononto perché siamo statidell’che poi è tornata a lottare per vincere i trofei.