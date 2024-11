Ilnapolista.it - La Fifa ha abbracciato il modello lockdown: Infantino fa solo riunioni da remoto, così evita i media (Guardian)

Ilha scoperto che il sorteggio del Mondiale 2026 si terrà da. Ciò significa, per il quotidiano, che Giannieviterà qualsiasi confronto sulla controversa decisione di assegnare la Coppa del Mondo 2034 all’Arabia Saudita il mese prossimo.“La candidatura vincente dell’Arabia Saudita per il 2034 sarà confermata per acclamazione in un congresso straordinario della, che si terrà online l’11 dicembre, anche il sorteggio per le qualificazioni europee per la Coppa del Mondo del 2026, in programma due giorni dopo, si svolgerà da“.Leggi anche: Il messaggio dia Trump: «Avremo un grande Mondiale 2026 negli Usa»la pressione condaIlspiega che il presidentesi sente sotto pressione per via della controversa decisione di assegnare all’Arabia Saudita il Mondiale 2032.