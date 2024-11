Lanazione.it - In un anno 15 milioni di turisti. Firenze, guerra agli affitti brevi: divieto di keybox, limiti alle golf car. Il piano in dieci punti

, 13 novembre 2024 –metterà al bando le key box in centro storico. Anche quelle già installate o appese introducendo, una volta approvata la misura, un effetto retroattivo. Sulle microcassette di sicurezza - uno dei simboli della proliferazione deglicisu cui nei giorni scorsi si è concentrato il blitz con le X rosse adesive del comitato Salviamo- scatterà il, annuncia la sindaca Sara Funaro. Lo fa presentando undeclinato ininserito in una delibera di indirizzo che “promuove un modello di turismo più sostenibile, vuol gestire i flussi e migliorare la qualità della vita dei residenti” in una città che nel 2023 ha avuto quasi 10,5di presenzeche concentrate in cinque chilometri quadrati e che sta per chiudere il 2024 a quota 15